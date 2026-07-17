Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens Salle périscolaire Oye-et-Pallet
samedi 1 août 2026 · Salle périscolaire · Oye-et-Pallet
Informations pratiques
Oye-et-Pallet
Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens
Salle périscolaire 17 rue des écoles Oye-et-Pallet Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
L’exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens sillonne les routes du Haut-Doubs à bord de sa roulotte tirée par deux chevaux pour venir vous parler des forêts d’altitude, ses habitants, sa flore, ses enjeux,…
Au travers d’une exposition accessible à tous et d’animations familiales et gratuites, nous vous invitons à (re)découvrir les forêts qui nous entourent. .
Salle périscolaire 17 rue des écoles Oye-et-Pallet 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 f.duval-dachary@groupe-tetras-jura.org
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English : Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens
L’événement Exposition itinérante Les forêts d’altitudes, des forêts de liens Oye-et-Pallet a été mis à jour le 2026-07-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS