[Exposition] Janval, d’hier et d’aujourd’hui un siècle de transformation Rendez-vous Église du Sacré-Cœur de Janval Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous Église du Sacré-Cœur de Janval · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Exposition] Janval, d’hier et d’aujourd’hui un siècle de transformation
Rendez-vous Église du Sacré-Cœur de Janval / 3 rue Louis-Fromager Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’évolution du quartier de Janval au fil du temps !
À travers des photographies et des publicités anciennes, cette exposition raconte le développement et les transformations de Janval. Bâtiments disparus, lieux ayant changé d’usage et souvenirs de quartier témoignent de l’histoire de ce véritable esprit village au cœur de Dieppe.
Exposition en accès libre
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Organisé par la paroisse Saint-Jean-Paul II .
Rendez-vous Église du Sacré-Cœur de Janval / 3 rue Louis-Fromager Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Exposition] Janval, d’hier et d’aujourd’hui un siècle de transformation
L’événement [Exposition] Janval, d’hier et d’aujourd’hui un siècle de transformation Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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