Exposition Japon chefs-d’oeuvre du musée Guimet , l’Asie s’invite au MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand

Exposition Japon chefs-d’oeuvre du musée Guimet , l’Asie s’invite au MARQ

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Senior + de 60 ans, Billet tribu 2 adultes + 2 jeunes jusqu’à 18 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-12-12

Le musée national des arts asiatiques Guimet développe sa présence en région par la mise en place des Guimet+ destinés à proposer aux publics une découverte de l’Asie à travers les collections nationales et territoriales.

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 25 25 accueil.marq@clermontmetropole.eu

English :

The Musée national des arts asiatiques Guimet is developing its presence in the regions by setting up the Guimet+ program, designed to offer visitors a chance to discover Asia through the national and regional collections.

