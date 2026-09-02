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EXPOSITION JEAN-LOUIS DUMIOT Maison Ysalguier Auterive

samedi 10 octobre 2026 · Maison Ysalguier · Auterive

EXPOSITION JEAN-LOUIS DUMIOT Maison Ysalguier Auterive

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison Ysalguier
Adresse
6 Rue Saint-Michel
Ville
31190 Auterive
Département
Haute-Garonne
Tarif

Auterive

EXPOSITION JEAN-LOUIS DUMIOT

Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-24 2026-10-25

Maison Ysalguier
Exposition Jean-Louis Dumiot du 10 au 25/10
vernissage le 17/10 à 18h00   .

Maison Ysalguier 6 Rue Saint-Michel Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Ysalguier House

L’événement EXPOSITION JEAN-LOUIS DUMIOT Auterive a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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