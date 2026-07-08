AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin Les Halles Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 6 août 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-12 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Sculptures et aquarelles, paysages, animaux. .
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 11 23 42
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English :
L’événement Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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