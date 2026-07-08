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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

jeudi 6 août 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Les Halles
Adresse
22 Rue de la Mairie
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Sculptures et aquarelles, paysages, animaux.   .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 11 23 42 

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English :

L’événement Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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