Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Sculptures et aquarelles, paysages, animaux. .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 11 23 42

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English :

L’événement Exposition Jean-Marc Queru & Christophe Crépin Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme