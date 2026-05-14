Exposition Jean-Marie Brault Maison du Gouverneur Dinan

Dinan

Exposition Jean-Marie Brault

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-11

Jean-Marie Brault

Jean-Marie Brault a commencé la peinture en 2015.

Après avoir étudié les maîtres de l’impressionnisme (Claude Monet, Vincent Van Gogh, Berthe Morisot), il a laissé place à la confrontation entre le peintre et le paysage. Comme eux, il recherche une justesse d’émotion, palpable, à l’intérieur de la peinture ainsi que des harmonies de couleurs. Il questionne aussi les valeurs et la composition, ce qui forme le tout.

En novembre 2015, il part à Anvers. Durant trois années, il y fréquente l’Académie Royale des Beaux-Arts. Inspiré par la cathédrale, le centre ville d’Anvers devient un terrain de jeux, ou il y traite l’architecture, la perspective et les jeux de lumière.

Jean-Marie Brault, artiste

De retour en Bretagne en 2019, il retourne dans le paysage. Le paysage reste un élément clé de sa peinture et un enseignement inépuisable. Pourtant, d’autres inspirations arrivent à le faire changer d’axe, comme par exemple, les compositions en intérieur, les portraits et les natures mortes. La composition devient progressivement, un élément vivant du tableau.

Jean-Marie Brault poursuit son travail de recherche et continue à essayer de comprendre ce qui l’entoure. .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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L’événement Exposition Jean-Marie Brault Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme