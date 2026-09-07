Exposition Jean-Michel Policar – Paysages sur papier, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet

Informations pratiques

Exposition Jean-Michel Policar – Paysages sur papier Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Sainte-Marie-Madeleine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de Montchauvet présente une exposition de Jean-Michel Policar. Paysages sur papier.

Jean-Michel Policar peint sur le motif, à la gouache ou à l’aquarelle les paysages champêtres autour de Montchauvet, témoignant des saisons, des cultures et des lumières qui les façonnent.

Église Sainte-Marie-Madeleine 2 Rue de Dreux, 78790 Montchauvet, France Montchauvet 78790 Yvelines Île-de-France

Exposition « Jean-Michel Policar – Paysages sur papier »

©Jean-Michel Policar ©Jérôme Deshières