Visite Église Sainte Marie-Madeleine, Église Sainte-Marie-Madeleine, Montchauvet

Informations pratiques

Visite Église Sainte Marie-Madeleine 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De son histoire millénaire, Montchauvet garde aujourd’hui des marques patrimoniales rares. Sauvées de maints périls dus au temps, aux guerres et aux activités humaines, l’église Sainte Marie-Madeleine vous accueillent durant ce week-end, démontrant que le terme de patrimoine en péril n’est pas sans issue.

Ainsi, l’Association des Amis de Montchauvet vous ouvre ses portes après une toute récente campagne de restauration partielle par la commune…

Église Sainte-Marie-Madeleine 2 Rue de Dreux, 78790 Montchauvet, France Montchauvet 78790 Yvelines Île-de-France

Visite libre

©Jérôme Deshières