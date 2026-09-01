Exposition Jean SOUBEYRAN DELALANDE & Christine FABRE La Roseraie Dieulefit
vendredi 18 septembre 2026 · La Roseraie · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Exposition Jean SOUBEYRAN DELALANDE & Christine FABRE
La Roseraie 11 montée du Jas Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-26
L’Embellie a le bonheur et la fierté d’accueillir deux artistes qui se connaissent et s’apprécient depuis de nombreuses années le peintre Jean Soubeyran Delalande et la céramiste Christine Fabre.
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La Roseraie 11 montée du Jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com
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English :
L’Embellie is delighted and proud to welcome two artists who have known and admired each other for many years: the painter Jean Soubeyran Delalande and the ceramic artist Christine Fabre.
L’événement Exposition Jean SOUBEYRAN DELALANDE & Christine FABRE Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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