Exposition Jean SOUBEYRAN DELALANDE & Christine FABRE La Roseraie Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Exposition Jean SOUBEYRAN DELALANDE & Christine FABRE

La Roseraie 11 montée du Jas Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-26

L’Embellie a le bonheur et la fierté d’accueillir deux artistes qui se connaissent et s’apprécient depuis de nombreuses années le peintre Jean Soubeyran Delalande et la céramiste Christine Fabre.

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La Roseraie 11 montée du Jas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 04 82 64 nadianelson@me.com

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English :

L’Embellie is delighted and proud to welcome two artists who have known and admired each other for many years: the painter Jean Soubeyran Delalande and the ceramic artist Christine Fabre.

L’événement Exposition Jean SOUBEYRAN DELALANDE & Christine FABRE Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux