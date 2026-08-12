Exposition Jeux de mômes Bibliothèque Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Exposition Jeux de mômes

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-06

Jeux de mômes est une exposition interactive et ludique créée autour de l’univers graphique gai et coloré de Dawid afin de stimuler et développer les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant. Elle se base sur les univers de deux albums jeunesse conçus par l’artiste Passe-Passe et Dessus-Dessous publiés aux éditions de la Goutière.

Prêtée par la Bibliothèque du Finistère. Dans le cadre du Prix littéraire du Vent dans les BD (janvier à mai).

Pour les 3-6 ans.

Horaires de la bibliothèque

Mercredi 10h00 12h00 / 14h00 19h00

Jeudi 16h00 19h00

Samedi 10h00 17h00

Dimanche 10h30 12h00 .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Exposition Jeux de mômes Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE