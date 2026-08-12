Exposition Jeux de mômes Bibliothèque Pleyben
mercredi 6 janvier 2027 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Exposition Jeux de mômes
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-06
Jeux de mômes est une exposition interactive et ludique créée autour de l’univers graphique gai et coloré de Dawid afin de stimuler et développer les capacités d’observation, d’association et de langage de l’enfant. Elle se base sur les univers de deux albums jeunesse conçus par l’artiste Passe-Passe et Dessus-Dessous publiés aux éditions de la Goutière.
Prêtée par la Bibliothèque du Finistère. Dans le cadre du Prix littéraire du Vent dans les BD (janvier à mai).
Pour les 3-6 ans.
Horaires de la bibliothèque
Mercredi 10h00 12h00 / 14h00 19h00
Jeudi 16h00 19h00
Samedi 10h00 17h00
Dimanche 10h30 12h00 .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Exposition Jeux de mômes Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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