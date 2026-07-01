Exposition : Joseph René Bellot, héros romantique de l’exploration polaire, Musée archéologique de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Exposition : Joseph René Bellot, héros romantique de l’exploration polaire 19 et 20 septembre Musée archéologique de Rochefort Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Joseph René Bellot (1826-1853), héros romantique de l’exploration polaire

Jeune officier de marine, élevé à Rochefort dans un milieu modeste, Joseph René Bellot était promis à une belle carrière.

Il se noya accidentellement dans les glaces en 1853, à l’âge de 27 ans, lors de sa seconde expédition navale dans l’océan Arctique. Il participait alors à la recherche du passage du Nord-Ouest, reliant l’Atlantique au Pacifique, sur les traces de l’expédition du navigateur et explorateur anglais Sir John Franklin.

Sa disparition souleva, à l’époque, une vive émotion des deux côtés de la Manche. À Greenwich, près de Londres, une stèle en granit fut érigée en hommage à « l’intrépide jeune Bellot ». À Rochefort, un cénotaphe imposant et original fut sculpté à sa mémoire dans le cimetière, où il se trouve toujours.

Organisée à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance, cette exposition vise à restituer les grandes étapes du parcours de Joseph René Bellot.

Elle a été préparée à partir de documents, cartes et livres lui ayant appartenu, que son jeune frère Anselme Bellot, marin lui aussi, donna à la SGR à la fin du XIXe siècle. Ce dernier déposa également, en 1904, un fonds plus important à la médiathèque de Rochefort. Certains objets issus de ce fonds ont depuis été transférés au musée Hèbre de la ville.

Musée archéologique de Rochefort 9 avenue Rochambeau, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre-ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 59 91 http://socgeo-rochefort.fr Ancienne église du XIIe siècle, dite de la Vieille Paroisse, siège social de la SGR et de son musée archéologique archive. Centre-ville de Rochefort à proximité du parking gratuit Roy-Bry de1000 places.

Joseph René Bellot (1826-1853)

© Alain Dalançon