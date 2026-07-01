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Exposition : Joseph René Bellot, héros romantique de l’exploration polaire, Musée archéologique de Rochefort, Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique de Rochefort · Rochefort

Exposition : Joseph René Bellot, héros romantique de l’exploration polaire, Musée archéologique de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée archéologique de Rochefort
Adresse
9 avenue Rochambeau, 17300 Rochefort
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition : Joseph René Bellot, héros romantique de l’exploration polaire 19 et 20 septembre Musée archéologique de Rochefort Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Joseph René Bellot (1826-1853), héros romantique de l’exploration polaire

  • Jeune officier de marine, élevé à Rochefort dans un milieu modeste, Joseph René Bellot était promis à une belle carrière.

  • Il se noya accidentellement dans les glaces en 1853, à l’âge de 27 ans, lors de sa seconde expédition navale dans l’océan Arctique. Il participait alors à la recherche du passage du Nord-Ouest, reliant l’Atlantique au Pacifique, sur les traces de l’expédition du navigateur et explorateur anglais Sir John Franklin.

  • Sa disparition souleva, à l’époque, une vive émotion des deux côtés de la Manche. À Greenwich, près de Londres, une stèle en granit fut érigée en hommage à « l’intrépide jeune Bellot ». À Rochefort, un cénotaphe imposant et original fut sculpté à sa mémoire dans le cimetière, où il se trouve toujours.

  • Organisée à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance, cette exposition vise à restituer les grandes étapes du parcours de Joseph René Bellot.

  • Elle a été préparée à partir de documents, cartes et livres lui ayant appartenu, que son jeune frère Anselme Bellot, marin lui aussi, donna à la SGR à la fin du XIXe siècle. Ce dernier déposa également, en 1904, un fonds plus important à la médiathèque de Rochefort. Certains objets issus de ce fonds ont depuis été transférés au musée Hèbre de la ville.

Musée archéologique de Rochefort 9 avenue Rochambeau, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Centre-ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 59 91 http://socgeo-rochefort.fr Ancienne église du XIIe siècle, dite de la Vieille Paroisse, siège social de la SGR et de son musée archéologique archive. Centre-ville de Rochefort à proximité du parking gratuit Roy-Bry de1000 places.
Joseph René Bellot (1826-1853)

© Alain Dalançon

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