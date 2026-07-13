Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Exposition la Cours des Arts « Collages »

Du 15/07 au 25/07/2026 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. La Cour des Arts 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez une nouvelle exposition à la Cour des Arts.

Ann Robinson, artiste autodidacte, a consacré une trentaine d’années à la peinture.

Depuis plus de 10 ans, le travail d’Ann a pris un tournant, en abandonnant la peinture pour le collage.



Sa matière première ? Les tickets de métro usagé. Récoltés en grand nombre, les tickets de métro sont aussi des vestiges de vies humaines, porteurs de l’énergie des innombrables trajets qu’ils ont autrefois représentés.



À travers un patient processus de transformation, Ann assemble ces minuscules fragments d’espace et de temps, permettant ainsi à l’humble ticket de devenir une matière sophistiquée qui transcende les catégories picturales traditionnelles.



Vernissage le 15 juillet .

La Cour des Arts 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 02 76 68 information@lacourdesarts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a new exhibition at the Cour des Arts.

L’événement Exposition la Cours des Arts « Collages » Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles