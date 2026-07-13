Exposition la Cours des Arts « Collages » La Cour des Arts Saint-Rémy-de-Provence
mercredi 15 juillet 2026 · La Cour des Arts · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Exposition la Cours des Arts « Collages »
Du 15/07 au 25/07/2026 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. La Cour des Arts 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez une nouvelle exposition à la Cour des Arts.
Ann Robinson, artiste autodidacte, a consacré une trentaine d’années à la peinture.
Depuis plus de 10 ans, le travail d’Ann a pris un tournant, en abandonnant la peinture pour le collage.
Sa matière première ? Les tickets de métro usagé. Récoltés en grand nombre, les tickets de métro sont aussi des vestiges de vies humaines, porteurs de l’énergie des innombrables trajets qu’ils ont autrefois représentés.
À travers un patient processus de transformation, Ann assemble ces minuscules fragments d’espace et de temps, permettant ainsi à l’humble ticket de devenir une matière sophistiquée qui transcende les catégories picturales traditionnelles.
Vernissage le 15 juillet .
La Cour des Arts 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 02 76 68 information@lacourdesarts.com
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English :
Discover a new exhibition at the Cour des Arts.
L’événement Exposition la Cours des Arts « Collages » Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-06 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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