Nuit taurine Saint-Rémy-de-Provence
Nuit taurine Saint-Rémy-de-Provence lundi 13 juillet 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Nuit taurine
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h30.
21:30 Bandido
22:15 Encierro.
Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la République Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Participez à la nuit taurine le lundi 13 juillet à partir de 21h30 à Saint-Rémy-de-Provence !
Rendez-vous pour la Nuit Taurine 2026 à Saint-Rémy-de-Provence, sur la place de la République dès 21h30 !
Au programme
à 21h30 Bandido de la manade Martel
à 22h15 Encierro de la manade Martel .
Place de la République Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for the bullfighting night on Monday 13 July from 9.30 pm in Saint-Rémy-de-Provence!
L’événement Nuit taurine Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Taureau piscine Club taurin Lou glanum Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence 2 juillet 2026
- Fête de la Galine Souvenir Lulu Vernet Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026
- Soirées à thèmes de Manade Caillan Route De maillane Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026
- Soirée #2 Brasserie Soif de Provence Brasserie Artisanale Soif de Provence Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026
- Concert Le Violon de Rameau à la chapelle Saint Roch VC de Saint-Roch et Villelongue Saint-Rémy-de-Provence 3 juillet 2026