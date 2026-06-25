Saint-Rémy-de-Provence

Nuit taurine

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h30.

21:30 Bandido

22:15 Encierro.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place de la République Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Participez à la nuit taurine le lundi 13 juillet à partir de 21h30 à Saint-Rémy-de-Provence !

Rendez-vous pour la Nuit Taurine 2026 à Saint-Rémy-de-Provence, sur la place de la République dès 21h30 !



Au programme



à 21h30 Bandido de la manade Martel

à 22h15 Encierro de la manade Martel .

Place de la République Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83 comitedesfetesstremy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the bullfighting night on Monday 13 July from 9.30 pm in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Nuit taurine Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles