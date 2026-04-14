Sainte-Maxime

Exposition La Fête Patronale

21 Place Louis Blanc Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Dans un monde en perpétuel mouvement, préserver et transmettre le patrimoine provençal et l’âme de Sainte-Maxime est essentiel.

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21 Place Louis Blanc Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Exhibition: The Patronal Festival

Proud of its Provençal traditions, Sainte-Maxime honors its Patron Saint every year.

L’événement Exposition La Fête Patronale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Sainte Maxime