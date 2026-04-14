Exposition La Fête Patronale Sainte-Maxime
Exposition La Fête Patronale Sainte-Maxime mardi 5 mai 2026.
Sainte-Maxime
Exposition La Fête Patronale
21 Place Louis Blanc Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-05-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Dans un monde en perpétuel mouvement, préserver et transmettre le patrimoine provençal et l’âme de Sainte-Maxime est essentiel.
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21 Place Louis Blanc Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Exhibition: The Patronal Festival
Proud of its Provençal traditions, Sainte-Maxime honors its Patron Saint every year.
L’événement Exposition La Fête Patronale Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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