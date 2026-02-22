Exposition La forêt millénaire Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Exposition La forêt millénaire Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 10 mars 2026.
Exposition La forêt millénaire
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21
Exposition La Forêt Millénaire
Médiathèque Le Traict d’encre
Cette exposition tirée du manga La Forêt Millénaire de Jirô Taniguchi présente les planches les plus emblématiques du livre.
Elle invite à découvrir le Japon à travers le regard de Wataru, un jeune garçon contraint de quitter Tokyo pour vivre chez ses grands-parents à la campagne.
Un univers sensible et poétique qui questionne notre rapport à la nature, à nos origines et à ceux qui nous entourent.
Entrée libre. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition La forêt millénaire Le Croisic a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT44