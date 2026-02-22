Exposition La forêt millénaire Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Exposition La forêt millénaire

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-16

Exposition La Forêt Millénaire

Médiathèque Le Traict d’encre

Cette exposition tirée du manga La Forêt Millénaire de Jirô Taniguchi présente les planches les plus emblématiques du livre.

Elle invite à découvrir le Japon à travers le regard de Wataru, un jeune garçon contraint de quitter Tokyo pour vivre chez ses grands-parents à la campagne.

Un univers sensible et poétique qui questionne notre rapport à la nature, à nos origines et à ceux qui nous entourent.



Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

