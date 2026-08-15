Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré La Ménitré La Ménitré

Informations pratiques

La Ménitré

Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré

La Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-10-26

Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré

Elly Oldman imagine la réalisation d’une fresque interactive, géante et évolutive, à découvrir en dessins mais aussi en réalité augmentée ! À travers ce projet d’exposition répondant au nom de La Grande Histoire du Dessin Sans Fin, présenté dans son intégralité au sol, Elly Oldman nous conte une fable loufoque et rocambolesque, sur fond de préoccupations écologiques et environnementales. .

La Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr

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English :

Exhibition The Great Never-Ending Story at La Ménitré

L’événement Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert