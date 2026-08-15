Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré La Ménitré La Ménitré
lundi 26 octobre 2026 · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré
La Ménitré Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-10-26
Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré
Elly Oldman imagine la réalisation d’une fresque interactive, géante et évolutive, à découvrir en dessins mais aussi en réalité augmentée ! À travers ce projet d’exposition répondant au nom de La Grande Histoire du Dessin Sans Fin, présenté dans son intégralité au sol, Elly Oldman nous conte une fable loufoque et rocambolesque, sur fond de préoccupations écologiques et environnementales. .
La Ménitré Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
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English :
Exhibition The Great Never-Ending Story at La Ménitré
L’événement Exposition La Grande Histoire Sans Fin à La Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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