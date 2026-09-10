Exposition : La laïcité, une histoire française, un regard protestant, Temple protestant, Bolbec

Informations pratiques

Exposition : La laïcité, une histoire française, un regard protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La laïcité, inscrite dans la constitution de 1958, appartient au patrimoine natioanal. Elle est le fruit de notre histoire dans laquelle les protestants ont, à des moments clés, joué un rôle important. Les lois sur la laïcité ont été âprement discutées, l’ordre public a pu être troublé. Le débat s’est apaisé dans la 2ème moitié du 20e siècle. De nos jours, l’actualité de la laïcité se joue autour de l’Islam.

Temple protestant Rue Pasteur, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

La laïcité, inscrite dans la constitution de 1958, appartient au patrimoine natioanal. Elle est le fruit de notre histoire dans laquelle les protestants ont, à des moments clés, joué un rôle Les lois…

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