Exposition : La laïcité, une histoire française, un regard protestant, Temple protestant, Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Bolbec
Informations pratiques
Exposition : La laïcité, une histoire française, un regard protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La laïcité, inscrite dans la constitution de 1958, appartient au patrimoine natioanal. Elle est le fruit de notre histoire dans laquelle les protestants ont, à des moments clés, joué un rôle important. Les lois sur la laïcité ont été âprement discutées, l’ordre public a pu être troublé. Le débat s’est apaisé dans la 2ème moitié du 20e siècle. De nos jours, l’actualité de la laïcité se joue autour de l’Islam.
Temple protestant Rue Pasteur, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
La laïcité, inscrite dans la constitution de 1958, appartient au patrimoine natioanal. Elle est le fruit de notre histoire dans laquelle les protestants ont, à des moments clés, joué un rôle Les lois…
©Ville de Bolbec
À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)
- A Core et à Cris Metal Fest Route de Mirville Bolbec 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite du cimetière monumentale de Bolbec Cimetière Bolbec 19 septembre 2026
- Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Temple protestant de Bolbec Bolbec 19 septembre 2026
- Stage d’initiation de chants gospel et concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76, Temple protestant, Bolbec 19 septembre 2026