Exposition La lumière au couteau Daniel MATHIEU Place De l’église Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Exposition La lumière au couteau Daniel MATHIEU

Du 16/07 au 31/07/2026 tous les jours de 10h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Exposition de Daniel MATHIEU

Les œuvres colorées, vives et éclatantes de Daniel MATHIEU exercent une puissante attraction du regard. L’artiste pratique la peinture à l’huile et l’acrylique au couteau. Il réalise des collages sur toile et sur papier. Daniel MATHIEU représente des paysages et des personnages de style contemporain, à la limite de l’abstraction. Il cherche à épurer son Art jusqu’à l’essentiel. Il observe, étudie et médite. Il fait des croquis dont il s’inspire pour réaliser des œuvres très épurées. .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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Exhibition by Daniel MATHIEU

L’événement Exposition La lumière au couteau Daniel MATHIEU Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Baux de Provence