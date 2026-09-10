Exposition : La maison forte de Tardes, l’Histoire continue, Commune de Saint-Macaire, Saint-Macaire
samedi 19 septembre 2026 · Commune de Saint-Macaire · Saint-Macaire
Informations pratiques
Exposition : La maison forte de Tardes, l’Histoire continue 19 et 20 septembre Commune de Saint-Macaire Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La maison forte de Tardes
Huit siècles d’histoire, un avenir à construire
Depuis 800 ans, la maison forte de Tardes domine la vallée de la Garonne. Au fil du temps, elle a été transformée, adaptée et parfois fragilisée, sans jamais perdre sa place dans le paysage macarien.
Cette exposition invite à découvrir un monument en constante évolution, dont le chantier actuel constitue une nouvelle étape de son histoire.
Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine Terrain de grass track en bord de Garonne.
La maison Forte de Tardes
©philippelelievre