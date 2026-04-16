À partir du 17e siècle, l’affirmation du pouvoir souverain se manifeste aussi à travers les arts. Alors que la spécificité du genre de la peinture de marine, rattaché au paysage, insuffle une nouvelle perception de la mer, des navires et des milieux maritimes, des peintres sont mobilisés à travers les époques pour magnifier les images de la Marine et de l’univers marin : Le Lorrain, Vernet, Gudin, Morel-Fatio, Manet, Ziem, Signac, Marquet, Méheut ou encore Marin-Marie.

Outre la diversité des genres, du pittoresque au drame historique, le parcours s’intéresse aux relations entre art et pouvoir, à travers la façon dont le monde militaire marin et l’Histoire navale ont été représentés. Le public est invité à comprendre les liens, parfois complexes, entre la Marine et les artistes, l’évolution de leurs rôles, la singularité de leurs parcours et la variété de leurs statuts : peintres pour les mers du roi, peintres de la Marine du roi, puis peintres inscrits en 1830 sur la liste des officiers de la Marine (on dit aussi « sur l’Annuaire de la Marine »), avant la création d’un statut de peintres du Département de la Marine en 1920, préfiguration du corps des Peintres communément appelés désormais peintres officiels de la marine (POM), sans oublier ceux qui ont travaillé autour des institutions militaires et artistiques.

46e édition du Salon de la Marine Le 46e Salon de la Marine se tient du 13 mai au 2 août 2026, dans la continuité de l’exposition La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir. Co-organisé par la Marine nationale, l’Association des Peintres Officiels de la Marine et le musée national de la Marine, le Salon s’inscrit dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine. Placée sous le thème « 400 ans d’art et de combat », cette édition anniversaire met en regard quatre siècles d’engagement naval et la création artistique contemporaine. Le Salon affirme ainsi la continuité d’une tradition d’artistes témoins, attentifs à la réalité des missions, aux marins et à leurs environnements.

Commissariat de l’exposition : Bertrand de Sainte-Marie, conservateur en chef du patrimoine, chef du service de la conservation du musée national de la Marine

Avec la participation du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Près de 30 prêteurs dont : Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Marseille, Musée des Beaux‑Arts de La Rochelle, Musée des Beaux‑Arts de Tours, Musée des Beaux-Arts d’Angers, Musée de Grenoble, Palais-Musée des Archevêques/Ville de Narbonne, Musée d’art Roger-Quilliot, Musée Thomas-Henry, Musée départemental du Château de Sceaux, Marine nationale, collections particulières…

Dans le cadre de l’anniversaire des 400 ans de la Marine en 2026, le musée national de la Marine invite à poser un nouveau regard sur les peintres du 17e au 20e siècle qui ont été les témoins de l’évolution du monde maritime et de la conquête des mers. Ce sujet méconnu du grand public, encore peu voire jamais abordé, est traité de manière chronologique en huit sections et près de 150 peintures, depuis l’essor de la Marine sous Louis XIII jusqu’aux visions modernes du siècle dernier.

Du mercredi 13 mai 2026 au dimanche 02 août 2026 :

gratuit sous condition

Gratuit -26 ans

Ouvert de 11h00 à 19h00 tous les jours sauf le mardi.

Nocturne chaque premier jeudi du mois jusqu’à 21h30

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée national de la Marine 17 place du Trocadero 75116 Paris

https://www.facebook.com/museemarineparis/ https://www.facebook.com/museemarineparis/



Afficher la carte du lieu Musée national de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire

