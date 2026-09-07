Exposition : « La Marionnette, objet de lien », Parc Gaston Baty, Pélussin

Informations pratiques

Exposition : « La Marionnette, objet de lien » 18 et 19 septembre Parc Gaston Baty Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À travers la présentation d’un ensemble de marionnettes de techniques et d’époques différentes, cette exposition met en lumière les liens qui se tissent au cours de leur animation et dans ce qu’elles représentent. Les visites sont accompagnées en toute subjectivité et sensibilité par l’équipe de les guides bénévoles de l’association Sur le fil de Baty.

Pour les enfants, des supports d’activités permettent de découvrir l’exposition.

Parc Gaston Baty 15-13 rue Gaston Baty 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Située dans un parc

À travers la présentation d’un ensemble de marionnettes de techniques et d’époques différentes, cette exposition met en lumière les liens qui se tissent au cours de leur animation et dans ce qu’elles…

© L’Ateuchus