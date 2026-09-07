Visite du CinéPilat et projection dédiée au cinema de genre, CinéPilat, Pélussin
vendredi 18 septembre 2026 · CinéPilat · Pélussin
Informations pratiques
Visite du CinéPilat et projection dédiée au cinema de genre Vendredi 18 septembre, 19h00 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Le CinéPilat propose une visite de la cabine de projection, ainsi qu’une présentation de l’ancien projecteur de 35mm. L’animation sera suivie à 20h avec une projection de Kill BIll : The Whole Bloody Affair (interdit -16 ans) version restauré et inédite.
CinéPilat 9 Rue des 3 Sapins, 42410 Pélussin, France Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0474872994 https://www.culture-pilatrhodanien.fr Le CinéPilat est un mono-écran, labellisé Art et Essai pour la qualité et la diversité de sa programmation. La salle détient également les labels “Patrimoine” et “Jeune Public”.
Le CinéPilat propose une visite de la cabine de projection, ainsi qu’une présentation de l’ancien projecteur de 35mm. L’animation sera suivie à 20h avec une projection de Kill BIll : The Whole Bloody…
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