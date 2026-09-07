Visite : Crypte Notre-Dame sous terre, Eglise Notre Dame, Pélussin

Informations pratiques

Visite : Crypte Notre-Dame sous terre 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la crypte de Notre-Dame-Sous-Terre, l’un des monuments chrétiens les plus anciens de la région.

Eglise Notre Dame 4 Place Notre Dame, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le Progrès

Découvrez la crypte de Notre-Dame-Soubs-Terre, refuge de chrétiens lyonnais en 177 et lieu de pèlerinage depuis le IXᵉ siècle.

Ce sanctuaire, lié à la légende de la Vierge apportée par les persécutés, abrite une statue du XVIᵉ siècle et est célèbre pour ses récits de miracles.

Visite de la crypte de Notre-Dame-Sous-Terre, l’un des monuments chrétiens les plus anciens de la région.

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