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Chapelle de la Madeleine, Chapelle de la Madeleine, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Madeleine · Pélussin

Chapelle de la Madeleine, Chapelle de la Madeleine, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de la Madeleine
Adresse
Chaux de la Madeleine, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône, Alpes
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Chapelle de la Madeleine 19 et 20 septembre Chapelle de la Madeleine Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, les Amis de la chapelle de la Madeleine vous ouvrent les portes de ce site religieux, rénovée par les membres de l’association.

Chapelle de la Madeleine Chaux de la Madeleine, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône, Alpes Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes le Dauphiné libéré

Fondée au XVIIᵉ siècle par Catherine de Morge, châtelaine de Virieu, cette chapelle réhabilitée par les Amis de la chapelle, a abrité une communauté d’ermites inspirée des solitaires d’Égypte.
Lieu de prière et de bienfaisance, elle devient un centre spirituel jusqu’au XVIIIᵉ siècle. Elle abrite aujourd’hui une copie du célèbre tableau de sainte Marie-Madeleine volé en 2001. Sur le route de l’Oeillon, accès piéton par piste forestière vers Pilat’Venture
Pour les Journées européennes du patrimoine, les Amis de la chapelle de la Madeleine vous ouvrent les portes de ce site religieux, rénovée par les membres de l’association.

le Dauphiné libéré

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