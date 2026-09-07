Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir, Salle de La Passerelle de Virieu, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Salle de La Passerelle de Virieu · Pélussin
Informations pratiques
Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir 19 et 20 septembre Salle de La Passerelle de Virieu Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visages de Notre Pilat vous propose un retour dans le passé avec un parcours sur les traces de Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol.
Salle de La Passerelle de Virieu Rue de la Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visages de Notre Pilat vous propose un retour dans le passé avec un parcours sur les traces de Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol.
© Commune de Pélussin
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