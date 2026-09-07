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Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir, Salle de La Passerelle de Virieu, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Salle de La Passerelle de Virieu · Pélussin

Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir, Salle de La Passerelle de Virieu, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle de La Passerelle de Virieu
Adresse
Rue de la Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir 19 et 20 septembre Salle de La Passerelle de Virieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visages de Notre Pilat vous propose un retour dans le passé avec un parcours sur les traces de Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol.

Salle de La Passerelle de Virieu Rue de la Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visages de Notre Pilat vous propose un retour dans le passé avec un parcours sur les traces de Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol.

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