Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir, Salle de La Passerelle de Virieu, Pélussin

Informations pratiques

Causerie et balade : Virieu, un riche patrimoine à (re)découvrir 19 et 20 septembre Salle de La Passerelle de Virieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visages de Notre Pilat vous propose un retour dans le passé avec un parcours sur les traces de Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol.

Salle de La Passerelle de Virieu Rue de la Tour, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visages de Notre Pilat vous propose un retour dans le passé avec un parcours sur les traces de Jean de Fay à Alexandre Jullien de Pommerol.

© Commune de Pélussin