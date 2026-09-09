Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty », Maison du Parc du Pilat, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc du Pilat · Pélussin
Informations pratiques
Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty » Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du Parc du Pilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin lorsqu’il résidait dans sa maison de la Néranie.
Une promenade d’une durée de 1h30 à 2h pour découvrir la commune de Pélussin et ses nombreuses richesses historiques.
Dépliant-carte disponible à la maison du Parc et sur tous les points de visite ouverts pour les JEP 2026
Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes
L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin …
commune de Pélussin
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