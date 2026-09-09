Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty », Maison du Parc du Pilat, Pélussin

Informations pratiques

Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty » Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin lorsqu’il résidait dans sa maison de la Néranie.

Une promenade d’une durée de 1h30 à 2h pour découvrir la commune de Pélussin et ses nombreuses richesses historiques.

Dépliant-carte disponible à la maison du Parc et sur tous les points de visite ouverts pour les JEP 2026

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin …

commune de Pélussin