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Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty », Maison du Parc du Pilat, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc du Pilat · Pélussin

Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty », Maison du Parc du Pilat, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Parc du Pilat
Adresse
2 rue Benay 42410 Pelussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Sentier Gaston Baty « sur les pas de Gaston Baty » Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin lorsqu’il résidait dans sa maison de la Néranie.
Une promenade d’une durée de 1h30 à 2h pour découvrir la commune de Pélussin et ses nombreuses richesses historiques.
Dépliant-carte disponible à la maison du Parc et sur tous les points de visite ouverts pour les JEP 2026

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes
L’histoire raconte que cet itinéraire était peu ou prou celui emprunté par Gaston Baty, homme de théâtre renommé, auteur, écrivain, chantre de la marionnette, qui aimait à se promener dans Pélussin …

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