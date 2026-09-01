Informations pratiques

Chantilly

Exposition La Mode sous le Second Empire, usages et élégance au quotidien au musée de la dentelle de Chantilly

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2027-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée de la Dentelle de Chantilly vous invite à découvrir les usages vestimentaires qui rythmaient chaque instant de la vie mondaine des promenades matinales aux bals somptueux, en passant par les réceptions officielles.

Plongez dans l’univers raffiné des dames de la haute société sous le Second Empire ! Le Musée de la Dentelle de Chantilly vous invite à découvrir les usages vestimentaires qui rythmaient chaque instant de la vie mondaine des promenades matinales aux bals somptueux, en passant par les réceptions officielles. Et au cœur de cette mode, une pièce incontournable la crinoline.

Véritable emblème des années 1850-1870, la robe à crinoline incarne le faste de l’ambiance impériale. Fruit de la Révolution industrielle, elle devient aussi un écrin idéal pour les créations des industries du luxe et du textile — où brillent les dentelles de soie, et tout particulièrement la précieuse dentelle de Chantilly.

12 reproductions de tenues féminines vous attendent pour faire revivre une mode en perpétuelle évolution, miroir d’une bourgeoisie en plein essor et de la modernité du XIXe siècle.

Commissariat Nathalie Harran, La Dame d’atours .

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 92 36

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English :

The Chantilly Lace Museum invites you to discover the fashion trends that defined every moment of high society life: from morning strolls to lavish balls and official receptions.

L’événement Exposition La Mode sous le Second Empire, usages et élégance au quotidien au musée de la dentelle de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-08-28 par Chantilly-Senlis Tourisme