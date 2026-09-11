Exposition « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante », Église des Récollets, Rouffach

Informations pratiques

Exposition « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante » 19 et 20 septembre Église des Récollets Haut-Rhin

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace vous propose une exposition sur le thème « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante ». La mort fait partie de la vie… et les religions en ont une perception particulière, liée à leur vision du monde visible et du monde invisible. Les rituels permettent de vivre ce moment très sensible, parfois angoissant, qui débouche sur le souvenir de la personne disparue. Au-delà des codes sociaux et de l’approche spirituelle, le souvenir des défunts est également important dans chaque système religieux ; les cimetières deviennent les lieux primordiaux de la mémoire. L’exposition propose d’explorer ces pistes à travers le prisme du judaïsme, du catholicisme et du protestantisme ; photos et objets illustrent le propos.

Église des Récollets Rue du 4e régiment de Spahis Marocains, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire L’église des Récollets dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie faisait partie du complexe conventuel qui se situait entre la rue des Récollets et les remparts sud. Il faut faire abstraction des immeubles actuels se trouvant à droite de l’église, cet espace formant l’ancien cimetière.

L’église primitive, construite entre 1280 et 1300 connut plusieurs transformations. Elle est une des très rares églises d’ordre mendiant en Alsace à avoir été conservée avec sa chaire extérieure.

La construction accolée au chœur est la chapelle sépulcrale avec caveau et monument funéraire édifiée en 1606 par le comte Manderscheid-Blankenheim, grand bailli du Mundat et frère du seigneur-évêque.

Le Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace vous propose une exposition sur le thème « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante ». La mort fait partie de la vie… à…

©Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace