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Exposition « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante », Église des Récollets, Rouffach

samedi 19 septembre 2026 · Église des Récollets · Rouffach

Exposition « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante », Église des Récollets, Rouffach

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église des Récollets
Adresse
Rue du 4e régiment de Spahis Marocains, 68250 Rouffach, France
Ville
68250 Rouffach
Département
Haut-Rhin
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante » 19 et 20 septembre Église des Récollets Haut-Rhin

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace vous propose une exposition sur le thème « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante ». La mort fait partie de la vie… et les religions en ont une perception particulière, liée à leur vision du monde visible et du monde invisible. Les rituels permettent de vivre ce moment très sensible, parfois angoissant, qui débouche sur le souvenir de la personne disparue. Au-delà des codes sociaux et de l’approche spirituelle, le souvenir des défunts est également important dans chaque système religieux ; les cimetières deviennent les lieux primordiaux de la mémoire. L’exposition propose d’explorer ces pistes à travers le prisme du judaïsme, du catholicisme et du protestantisme ; photos et objets illustrent le propos.

Église des Récollets Rue du 4e régiment de Spahis Marocains, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire L’église des Récollets dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie faisait partie du complexe conventuel qui se situait entre la rue des Récollets et les remparts sud. Il faut faire abstraction des immeubles actuels se trouvant à droite de l’église, cet espace formant l’ancien cimetière.
L’église primitive, construite entre 1280 et 1300 connut plusieurs transformations. Elle est une des très rares églises d’ordre mendiant en Alsace à avoir été conservée avec sa chaire extérieure.
La construction accolée au chœur est la chapelle sépulcrale avec caveau et monument funéraire édifiée en 1606 par le comte Manderscheid-Blankenheim, grand bailli du Mundat et frère du seigneur-évêque.
Le Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace vous propose une exposition sur le thème « La mort en Alsace dans les religions juive, catholique et protestante ». La mort fait partie de la vie… à…

©Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace

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