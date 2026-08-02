Exposition « La Passion de la fin : de Dürer à Rethel », Archives municipales, Sarreguemines

Informations pratiques

Exposition « La Passion de la fin : de Dürer à Rethel » Samedi 19 septembre, 14h00 Archives municipales Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Archives Municipales de Sarreguemines vous invitent à découvrir l’univers fascinant de la gravure et de l’illustration à travers une cinquantaine de fac-similés issus d’un fonds exceptionnel du XIXeme siècle.

L’exposition met en lumière les œuvres de deux grands artistes allemands: Albrecht Dürer, maître de la Renaissance, et Alfred Rethel, célèbre pour ses représentations de la danse macabre. Un voyage artistique et historique entre spiritualité, virtuosité graphique et réflexion sur la condition humaine.

Archives municipales 10 Rue du Parc, 57200 Sarreguemines, France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 0387276240 http://www.sarreguemines.fr/fr/archives.html#.Xv7iSygzbct

Les Archives Municipales de Sarreguemines vous invitent à découvrir l’univers fascinant de la gravure et de l’illustration à travers une cinquantaine de fac-similés issus d’un fonds exceptionnel du …

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