Exposition : la photographie « À la manière de », Salle capitulaire, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Exposition : la photographie « À la manière de » 19 et 20 septembre Salle capitulaire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition photographique « À la manière de », consacrée au patrimoine local. À travers une série de clichés inspirés de regards artistiques, redécouvrez les richesses du territoire sous un angle original.

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Cour Saragosse, en face de la médiathèque Aqua libris

Découvrez l’exposition photographique « À la manière de », consacrée au patrimoine local. À travers une série de clichés inspirés de regards artistiques, redécouvrez les richesses du territoire sous…

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