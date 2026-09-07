Exposition : la photographie « À la manière de », Salle capitulaire, Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Salle capitulaire · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Exposition : la photographie « À la manière de » 19 et 20 septembre Salle capitulaire Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’exposition photographique « À la manière de », consacrée au patrimoine local. À travers une série de clichés inspirés de regards artistiques, redécouvrez les richesses du territoire sous un angle original.
Salle capitulaire Rue de l’Abbaye 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Cour Saragosse, en face de la médiathèque Aqua libris
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