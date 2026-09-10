Exposition : « La photographie avant la photographie et dans la peinture », Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg, Toulouse

Informations pratiques

Exposition : « La photographie avant la photographie et dans la peinture » 19 et 20 septembre Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine à la Collection Bemberg

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

️ Entrée gratuite pendant toute la durée de l’événement, pour toutes les activités proposées

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Collection Bemberg ouvre ses portes gratuitement et vous invite à découvrir un parcours inédit dans les collections permanentes.

Cette année, certaines œuvres seront mises en valeur pour fêter le bicentenaire de la photographie. Un parcours en autonomie vous permettra de découvrir – ou redécouvrir – les chefs-d’œuvre de la collection sous un nouvel angle invitant à questionner les usages de la photographie avant même son invention et jusqu’à aujourd’hui.

Hôtel d’Assézat – Fondation Bemberg Place d’Assezat, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 61 12 06 89 http://www.fondation-bemberg.fr https://www.facebook.com/pages/Fondation-bemberg-officiel/916177548409834 Symbole de la « renaissance toulousaine », l’hôtel d’Assézat a été construit dans la seconde moitié du XVIe siècle pour Pierre d’Assézat, négociant enrichi par le commerce du Pastel. Il a été établi selon les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte de l’époque, et achevé par son petit-fils Dominique Bachelier.

Aujourd’hui musée de la fondation Bemberg, la peinture y occupe une place privilégiée, de la Renaissance aux peintres fauves, en passant par le XVIIIe siècle français et italien. L’école française moderne est évoquée de manière magistrale par, outre un grand nombre d’œuvres impressionnistes, un ensemble unique au monde de 36 toiles de Pierre Bonnard. La fondation Bemberg est située en plein centre de Toulouse, près de la station de métro Esquirol et à moins de dix minutes à pied de la place du Capitole.

Journées européennes du patrimoine à la Collection Bemberg

© Jean-Jacques Ader