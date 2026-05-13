Exposition « La ruse du visible » en présence du commissaire d’exposition Nicolas Bouillard, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône

Exposition « La ruse du visible »

en présence du commissaire d’exposition Nicolas Bouillard Samedi 23 mai, 20h00 Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de la soirée pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « La ruse du visible » et profitez des éclairages apportés au gré de la soirée par le commissaire de l’exposition Nicolas Bouillard.

Le hors champ marque de sa présence discrète les images depuis la Renaissance. Un non-dit qui avec la photographie devient progressivement un constituant fondamental de la signification des images et l’un des déterminant essentiel du langage cinématographique. Par le regard actif, la pensée glisse vers l’invisible, l’interdit, l’indicible…

L’invisible : ce que l’image dissimule ou laisse hors d’atteinte du regard.

L’interdit : ce qui est refoulé, censuré, tu, mais dont l’image conserve la trace ou le fantôme.

L’indicible : ce que ni le langage, ni le regard ne peuvent saisir. Le sacré, le mythe, le non-représentable.

Après Cinematographer en 2023, le musée Nicéphore Niépce invite de nouveau l’Association Française des directrices et directeurs de la photographie Cinématographique (AFC), en partenariat avec le festival Chefs Op en Lumière, à un dialogue sur cette notion commune à la photographie et au cinéma : le « hors champ ».

Il y a dans chaque photographie ce qu’elle « donne à voir ». Et ce qu’elle donne à voir se situe à l’intérieur d’un cadre. Ce cadre, ce champ, fait le choix d’une composition, d’un équilibre, d’un monde possible. Mais il enferme autant qu’il révèle. L’art de la composition, selon le directeur de la photographie Henri Alekan, est le « sentiment d’équilibre d’une image par rapport à son enfermement ». Peut-être est-ce ici que commence le hors champ : dans ce qui échappe à cette clôture du cadre, à cet emprisonnement. Dans ce que la photographie choisit de laisser dehors, dans ce qu’elle tait, ce qu’elle ignore, rejette ou convoque sans le montrer. La photographie sait suggérer en creux, jouer au chat et à la souris avec ce qu’elle ne dit pas. Elle sait ruser avec le visible.

Exposition en partenariat avec le Festival Chefs Op’ en Lumière et l’Association Française des directrices et directeurs de la photographie Cinématographique [AFC]

Commissariat : Nicolas Bouillard, enseignant agrégé Arts Plastiques, Émilie Bernard et Emmanuelle Vieillard, musée Nicéphore Niépce

Musée Nicéphore Niepce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Profitez de la soirée pour découvrir ou redécouvrir l’exposition « La ruse du visible » et profitez des éclairages apportés au gré de la soirée par le commissaire de l’exposition Nicolas Bouillard.

© Alexandre Rodtchenko, Escaliers, 1930, collection musée Nicéphore Niépce