Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Exposition La SACM à Masevaux

Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux vous invite à découvrir son exposition dédiée à la SACM (Société Alsacienne de Construction Mécanique).

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux vous invite à découvrir son exposition dédiée à la SACM (Société Alsacienne de Construction Mécanique). 0 .

Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est contacts@masevauxhistoire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of European Heritage Days, the Masevaux Valley Historical Society invites you to discover its exhibition dedicated toto the SACM (Alsatian Society for Mechanical Engineering).

L’événement Exposition La SACM à Masevaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach