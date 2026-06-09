Exposition La septième vallée de Guillaume Noury LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Exposition La septième vallée de Guillaume Noury

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-16

Guillaume compose en noir et blanc une cartographie sensible où les Pyrénées deviennent le territoire mouvant d’un imaginaire intime.

Guillaume développe une pratique expérimentale du noir et blanc centrée sur les territoires qu’il traverse, en particulier les Pyrénées, et sur leur résonance intime avec sa mémoire et son imaginaire. Il publie Terres obsidiennes en 2021 puis La septième vallée en 2026, toujours aux éditions Sur La Crête. À sept ans, un enclos de chiots devient une expérience fondatrice, lumineuse et charnelle.

Depuis 2020, ce souvenir constitue le point de départ d’un travail photographique. L’auteur effectue des allers-retours entre la Loire, où il vit, et les vallées des Gaves. Ces déplacements mettent en relation un territoire présent et un territoire fantasmé de l’enfance.

Le travail explore des résonances entre lieux, âges et formes de présence. Les images composent un récit poétique, traversé par des glissements entre réel et imaginaire où la montagne et son souvenir reste le point d’attraction principal.

> Libre accès sur les horaires d’ouverture.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Guillaume composes a sensitive cartography in black and white, where the Pyrenees become the moving territory of an intimate imagination.

Guillaume is developing an experimental black-and-white practice centered on the territories he travels through, in particular the Pyrenees, and their intimate resonance with his memory and imagination. He published Terres obsidiennes in 2021, followed by La septième vallée in 2026, also published by Sur La Crête. At the age of seven, a pen of puppies becomes a foundational experience, luminous and carnal.

Since 2020, this memory has been the starting point for his photographic work. The author travels back and forth between the Loire, where he lives, and the Gaves valleys. These journeys bring together a present territory and the fantasies of childhood.

The work explores resonances between places, ages and forms of presence. The images compose a poetic narrative, traversed by shifts between the real and the imaginary, where the mountain and its memory remain the main point of attraction.

L’événement Exposition La septième vallée de Guillaume Noury Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65