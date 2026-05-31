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Exposition : la Sorcière de la Dourdannerie, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de La Dourdannerie · Bretoncelles

Exposition : la Sorcière de la Dourdannerie, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Manoir de La Dourdannerie
Adresse
La Dourdannerie, 61110 Bretoncelles
Ville
61110 Bretoncelles
Département
Orne

Exposition : la Sorcière de la Dourdannerie Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir de La Dourdannerie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La patrimoine historique. L’histoire de Rosalie Gibory, sorcière et « faiseuse d’anges » au manoir de la Dourdannerie en 1822
Visite extérieure commentée et panneaux explicatifs

Manoir de La Dourdannerie La Dourdannerie, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie
La patrimoine historique. L’histoire de Rosalie Gibory, sorcière et « faiseuse d’anges » au manoir de la Dourdannerie en 1822

Bretoncelles Patrimoine et Nature

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