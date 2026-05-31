Exposition : la Sorcière de la Dourdannerie, Manoir de La Dourdannerie, Bretoncelles
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de La Dourdannerie · Bretoncelles
Informations pratiques
Exposition : la Sorcière de la Dourdannerie Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir de La Dourdannerie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La patrimoine historique. L’histoire de Rosalie Gibory, sorcière et « faiseuse d’anges » au manoir de la Dourdannerie en 1822
Visite extérieure commentée et panneaux explicatifs
Manoir de La Dourdannerie La Dourdannerie, 61110 Bretoncelles Bretoncelles 61110 Orne Normandie
La patrimoine historique. L’histoire de Rosalie Gibory, sorcière et « faiseuse d’anges » au manoir de la Dourdannerie en 1822
Bretoncelles Patrimoine et Nature
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