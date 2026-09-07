Exposition « La Vie en relief » – Jacques Henri Lartigue à l’Arlequin, L Arlequin Panorama, Paris
samedi 19 septembre 2026 · L Arlequin Panorama · Paris
Informations pratiques
Exposition « La Vie en relief » – Jacques Henri Lartigue à l’Arlequin 19 et 20 septembre L Arlequin Panorama Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
À l’occasion de la sortie du documentaire LA VIE EN RELIEF, Jacques Henri Lartiguecomme vous ne l’avez jamais vu, nous vous invitons à découvrir l’univers de la stéréoscopie à travers une exposition gratuite dédiée au photographe, accessible tous les jours au cinéma l’Arlequin aux horaires d’ouverture.
Le film sera aussi à découvrir en 3D à l’Arlequin dès le 16 septembre.
L Arlequin Panorama 76 Rue de Rennes, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France
À l’occasion de la sortie du documentaire _LA VIE EN RELIEF, Jacques Henri Lartigue_ _comme vous ne l’avez jamais vu_, nous vous invitons à découvrir l’univers de la stéréoscopie à travers une dédié…
© Jacques Henri Lartigue
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