Exposition « La Vie en relief » – Jacques Henri Lartigue à l’Arlequin, L Arlequin Panorama, Paris

Informations pratiques

Exposition « La Vie en relief » – Jacques Henri Lartigue à l’Arlequin 19 et 20 septembre L Arlequin Panorama Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

À l’occasion de la sortie du documentaire LA VIE EN RELIEF, Jacques Henri Lartiguecomme vous ne l’avez jamais vu, nous vous invitons à découvrir l’univers de la stéréoscopie à travers une exposition gratuite dédiée au photographe, accessible tous les jours au cinéma l’Arlequin aux horaires d’ouverture.

Le film sera aussi à découvrir en 3D à l’Arlequin dès le 16 septembre.

L Arlequin Panorama 76 Rue de Rennes, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France

À l’occasion de la sortie du documentaire _LA VIE EN RELIEF, Jacques Henri Lartigue_ _comme vous ne l’avez jamais vu_, nous vous invitons à découvrir l’univers de la stéréoscopie à travers une dédié…

© Jacques Henri Lartigue