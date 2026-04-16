Exposition La vie en rose Philippe Chitarrini L »artsolite Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Exposition La vie en rose Philippe Chitarrini

L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Exposition Immersive La vie en rose de Philippe Chitarrini à la Maison du Canal à L artsolite

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L »artsolite 105 impasse des Tisserands Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 47 94 79

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English :

Immersive exhibition La vie en rose by Philippe Chitarrini at the Maison du Canal in L artsolite

L’événement Exposition La vie en rose Philippe Chitarrini Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme