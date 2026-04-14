Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute

23 rue Jean Jaurès 1 rue Cri-Cri Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute.

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23 rue Jean Jaurès 1 rue Cri-Cri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

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English :

Meeting with Lisères and Laetitia Gaudefroy Colombot, poet, painter and art therapist.

L’événement Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme