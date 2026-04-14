Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans

Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans mercredi 6 mai 2026.

Lieu : 23 rue Jean Jaurès

Adresse : 1 rue Cri-Cri

Ville : 26190 Saint-Jean-en-Royans

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Jean-en-Royans

Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute

23 rue Jean Jaurès 1 rue Cri-Cri Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute.
  .

23 rue Jean Jaurès 1 rue Cri-Cri Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42  contact@cc-royans-vercors.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with Lisères and Laetitia Gaudefroy Colombot, poet, painter and art therapist.

L’événement Rencontre avec les éditions Lisères et Laetitia Gaudefroy Colombot, poétesse, peintre et art thérapeute Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)