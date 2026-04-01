Poubelle la vie, ça en jette ! Salle de La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans
Poubelle la vie, ça en jette ! Salle de La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans vendredi 24 avril 2026.
Saint-Jean-en-Royans
Poubelle la vie, ça en jette !
Salle de La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Ciné, débat et temps convivial Du Royans Vercors à Métripolis, au coeur du parcours de nos déchets
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Salle de La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 13 19 contactdechets@cc-royans-vercors.org
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English :
Film, debate and convivial time: From Royans Vercors to Métripolis, at the heart of our waste journey
L’événement Poubelle la vie, ça en jette ! Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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