Poubelle la vie, ça en jette ! Salle de La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans

Saint-Jean-en-Royans

Poubelle la vie, ça en jette !

Salle de La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Ciné, débat et temps convivial Du Royans Vercors à Métripolis, au coeur du parcours de nos déchets

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Salle de La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 13 19 contactdechets@cc-royans-vercors.org

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English :

Film, debate and convivial time: From Royans Vercors to Métripolis, at the heart of our waste journey

L’événement Poubelle la vie, ça en jette ! Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme