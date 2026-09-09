Exposition Lambesc à la croisée des regards Journées du Patrimoine Espace Saint-Jacques Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Exposition Lambesc à la croisée des regards Journées du Patrimoine

Du 18/09 au 04/10/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. Les week-ends de 10h à 19h.

Vendredi 18 septembre vernissage à 18h30



Horaires d’ouverture de l’exposition

Du 19 septembre au 4 octobre du mercredi au vendredi de 15h à 19h / samedi et dimanche 10h à 19h. Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-18

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-18

Quatre photographes lambescains, Hugues CASTAN, Bénédicte HANOT, Jean-Yves LIENS et Philippe MARC, réunis par la passion des images, vous proposent un parcours visuel qui invite à percer les mystères de l’âme de Lambesc.

À la croisée de regards inattendus ou poétiques sur une terre, des pierres et des hommes, quatre approches immortalisent les multiples facettes de notre beau village. Le patrimoine lambescain en images, une façon symbolique de célébrer les 200 ans de la photographie !



Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h30. .

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four photographers from Lambesc—Hugues CASTAN, Bénédicte HANOT, Jean-Yves LIENS, and Philippe MARC—brought together by a shared passion for photography—invite you on a visual journey that explores the mysteries of Lambesc’s soul.

L’événement Exposition Lambesc à la croisée des regards Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-14 par Maison du Tourisme de Lambesc