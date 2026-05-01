Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne Couvent des Observantins Ollioules
Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne Couvent des Observantins Ollioules samedi 9 mai 2026.
Ollioules
Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne
Couvent des Observantins 3 Placette Marius Trotobas Ollioules Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-09
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-09
À l’occasion de la Fête de l’Europe, la Ville d’Ollioules, en partenariat avec le Comité de Jumelage, propose une exposition consacrée à l’amitié franco-allemande et franco-italienne. Elle sera accessible au public aux horaires d’ouverture du jardin.
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Couvent des Observantins 3 Placette Marius Trotobas Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 63 14 81
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English : Franco-German and Franco-Italian Friendship exhibition
To mark Europe Day, the town of Ollioules, in partnership with the Comité de Jumelage, is hosting an exhibition dedicated to Franco-German and Franco-Italian friendship. It will be open to the public during garden opening hours.
L’événement Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne Ollioules a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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