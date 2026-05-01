Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne Couvent des Observantins Ollioules

Ollioules

Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne

Couvent des Observantins 3 Placette Marius Trotobas Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-09

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-09

À l’occasion de la Fête de l’Europe, la Ville d’Ollioules, en partenariat avec le Comité de Jumelage, propose une exposition consacrée à l’amitié franco-allemande et franco-italienne. Elle sera accessible au public aux horaires d’ouverture du jardin.

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Couvent des Observantins 3 Placette Marius Trotobas Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 63 14 81

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English : Franco-German and Franco-Italian Friendship exhibition

To mark Europe Day, the town of Ollioules, in partnership with the Comité de Jumelage, is hosting an exhibition dedicated to Franco-German and Franco-Italian friendship. It will be open to the public during garden opening hours.

L’événement Exposition L’amitié franco-allemande et franco-italienne Ollioules a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Provence Méditerranée