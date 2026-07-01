Exposition : l’architecture civile de l’avenue de Paris, Mairie de La Crèche, Ruffigny

Informations pratiques

Exposition : l’architecture civile de l’avenue de Paris 18 – 20 septembre Mairie de La Crèche Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’architecture civile de l’avenue de Paris

Soucieux de moderniser le royaume grâce à de nouvelles voies de communication, Louis XV fait aménager la route royale reliant Poitiers à La Rochelle. Tracée à l’écart des villages de Breloux et de Chavagné, cette voie marque pourtant un tournant majeur dans l’histoire locale, en unifiant progressivement les deux communes autour de son axe.

L’urbanisation de l’avenue de Paris débute timidement au XVIIIe siècle, puis s’intensifie au XIXe siècle avec l’arrivée du chemin de fer en 1856. L’essor économique qui s’ensuit favorise alors la construction de belles demeures, aux styles architecturaux caractéristiques de leur époque.

Mairie de La Crèche 97 avenue de Paris, 79260 La Crèche Ruffigny 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 27 15 17 51 http://ville-lacreche.fr La Mairie est accessible sur l’Avenue de Paris. Des stationnements sont à proximité.

L’architecture civile de l’avenue de Paris

©Association ADANE