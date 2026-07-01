Visite commentée : cadastre de 1830 et cartes postales, Mairie de La Crèche, Ruffigny

Informations pratiques

Visite commentée : cadastre de 1830 et cartes postales Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de La Crèche Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Commenté par un historien, le cadastre de 1830 viendra éclairer l’évolution de l’avenue de Paris, en complément des panneaux et des reproductions de cartes postales.

Mairie de La Crèche 97 avenue de Paris, 79260 La Crèche Ruffigny 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 27 15 17 51 http://ville-lacreche.fr La Mairie est accessible sur l’Avenue de Paris. Des stationnements sont à proximité.

Commenté par un historien, le cadastre de 1830 viendra éclairer l’évolution de l’avenue de Paris en complément des panneaux et reproductions de cartes postales.

©Association ADANE©