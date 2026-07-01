Visite libre de la mairie de La Crèche, Mairie de La Crèche, Ruffigny

Informations pratiques

Visite libre de la mairie de La Crèche Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de La Crèche Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La commune ouvre les portes de la mairie, Maison du citoyen, pour une visite du lieu et une présentation des attributions et des pouvoirs du maire.

Mairie de La Crèche 97 avenue de Paris, 79260 La Crèche Ruffigny 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 27 15 17 51 http://ville-lacreche.fr La Mairie est accessible sur l’Avenue de Paris. Des stationnements sont à proximité.

La commune ouvre LA Mairie, Maison du Citoyen, pour une visite du lieu et l’explication des attributions et des pouvoirs d’un Maire.

©MAIRIE DE LA CRECHE