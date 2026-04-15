Exposition L’art de Grandir jusqu’au 25 juillet 2026, Préau des Accoules, musée des enfants, Marseille
Exposition L’art de Grandir jusqu’au 25 juillet 2026, Préau des Accoules, musée des enfants, Marseille samedi 23 mai 2026.
Exposition L’art de Grandir jusqu’au 25 juillet 2026 Samedi 23 mai, 19h00 Préau des Accoules, musée des enfants Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
De 19h à 23h
Venez visiter l’exposition L’art de grandir, un voyage à travers les représentations de l’enfance dans les collections des Musées de Marseille, de l’Antiquité à nos jours. À travers peintures, sculptures, objets ethnographiques et œuvres contemporaines, l’exposition questionne la manière dont artistes et sociétés ont vu, compris et représenté les enfants au fil des siècles.
Afin de favoriser la curiosité, l’observation et l’expression personnelle, petits et grands pourront profiter des jeux conçus par l’équipe du musée.
Participez aux ateliers en autonomie proposés tout au long de la soirée!
Préau des Accoules, musée des enfants 29 montée des Accoules 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 94 83 85 https://musees.marseille.fr/preau-des-accoules-musee-des-enfants L’équipe du Préau des Accoules conçoit et réalise des expositions ludiques à destination des enfants pour une approche originale de l’objet d’art.
De 19h à 23h
© Ville de Marseille – Illustration d’après Marguerite Allar – Deux enfants posant devant la Vieille Charité © Jaune Sardine
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