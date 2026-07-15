Informations pratiques

Laruns

Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises

Béarn Pont de Camps Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Symboles de mort et de sorcellerie pour les uns, de sagesse et de puissance pour les autres — les rapaces ont de tout temps fasciné et inspiré les hommes. Diurnes ou nocturnes, solitaires ou grégaires, ils sont ici chez eux. Cette exposition vous invite à découvrir les espèces que l’on peut voir et entendre dans les plaines et montagnes des Pyrénées Béarnaises. Exposition réalisée par le service Patrimoine de la Communauté de Communes du Haut Béarn, avec la collaboration du Parc national des Pyrénées, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et de l’association Béarn Initiatives Environnement. .

Béarn Pont de Camps Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 19 54

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English : Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises

L’événement Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées