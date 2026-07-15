Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises Laruns
samedi 1 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises
Béarn Pont de Camps Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Symboles de mort et de sorcellerie pour les uns, de sagesse et de puissance pour les autres — les rapaces ont de tout temps fasciné et inspiré les hommes. Diurnes ou nocturnes, solitaires ou grégaires, ils sont ici chez eux. Cette exposition vous invite à découvrir les espèces que l’on peut voir et entendre dans les plaines et montagnes des Pyrénées Béarnaises. Exposition réalisée par le service Patrimoine de la Communauté de Communes du Haut Béarn, avec la collaboration du Parc national des Pyrénées, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et de l’association Béarn Initiatives Environnement. .
Béarn Pont de Camps Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 19 54
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English : Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises
L’événement Exposition L’as-tu vu ? Rapaces en Pyrénées Béarnaises Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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