Exposition L’Asie en héritage TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Exposition L’Asie en héritage

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2027-03-30

Date(s) :

2026-09-29

Chefs-d’œuvre des collections du musée Georges-Labit

Le musée Massey accueille une exposition d’exception sur les arts et cultures de l’Asie, composée de plus de 160 œuvres prêtées par le musée Georges-Labit de Toulouse, actuellement fermé dans l’attente d’une rénovation architecturale et muséographique de grande ampleur.

Georges Labit, grand voyageur, esthète et amateur d’ethnologie, fonde son musée en 1893 avec les collectes faites lors de ses expéditions lointaines, particulièrement au Japon. Il meurt soudainement et prématurément en 1899. Son père, Antoine Labit, lègue le musée et la collection à la ville de Toulouse en 1922. Tout au long du XXe siècle, les nombreuses acquisitions renforcèrent considérablement d’identité de ce musée Georges Labit, longtemps perçu comme le deuxième musée d’art asiatique après le musée Guimet à Paris. C’est donc une très belle opportunité, pour le Musée Massey, de pouvoir exposer à Tarbes des œuvres de ce grand musée de référence.

À travers une scénographie sobre et colorée, venez découvrir les délicates sculptures hindoues et bouddhistes de l’Inde classique et médiévale ou les dieux, déesses et bouddhas khmers.

Après avoir pénétré l’univers foisonnant des innombrables divinités paisibles ou effrayantes du panthéon bouddhiste tibétain, vous vous dirigerez vers l’archipel japonais pour admirer les belles estampes du XIXe siècle.

Enfin, les céramiques chinoises anciennes et les grandes toiles peintes des artistes vivants Li Jinyuan et Ye Xingqian vous diront que l’art est une perpétuelle réinvention dans laquelle tradition et modernité se croisent et dialoguent pour notre plus grand bonheur.

HORAIRES D’OUVERTURE

Jusqu’au 30 septembre

Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Du 1er octobre au 30 avril

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

Masterpieces from the Georges-Labit Museum Collections

The Massey Museum is hosting an exceptional exhibition on Asian arts and cultures, featuringof more than 160 works on loan from the Georges-Labit Museum in Toulouse, which is currently closed pending a major architectural and curatorial renovation.

Georges Labit, a seasoned traveler, aesthete, and ethnology enthusiast, founded his museum in 1893 with artifacts collected during his expeditions to distant lands, particularly Japan. He died suddenly and prematurely in 1899. His father, Antoine Labit, bequeathed the museum and the collection to the city of Toulouse in 1922. Throughout the 20th century, numerous acquisitions considerably strengthened the identity of the Georges Labit Museum, long regarded as the second-most important museum of Asian art after the Guimet Museum in Paris. This is therefore a wonderful opportunity for the Massey Museum to exhibit works from this great museum of reference in Tarbes.

Through a simple yet colorful exhibition design, come discover the delicate Hindu and Buddhist sculptures from classical and medieval India, as well as the Khmer gods, goddesses, and Buddhas.

After entering the rich universe of the countless peaceful or frightening deities of theTibetan Buddhist pantheon, you’ll head to the Japanese archipelago to admire the beautiful 19th-century woodblock prints.

Finally, ancient Chinese ceramics and large-scale paintings by living artists Li Jinyuan and Ye Xingqian will show you that art is a constant reinvention in which tradition and modernity intersect and engage in dialogue, much to our delight.

OPENING HOURS

Through September 30

Tuesday through Sunday from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6:30 p.m.

October 1 through April 30

Tuesday through Sunday, 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and 2:00 p.m. to 5:30 p.m.

L’événement Exposition L’Asie en héritage Tarbes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65