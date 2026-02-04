Exposition : Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère, Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

Exposition : Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

Dans la limite de la jauge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

En 2014-2015, l’équipe de l’Inrap, conduite par Bastien Dubuis, a mis au jour, à Lavau, une nécropole qui a perduré de la fin de l’âge du Bronze au temps des Tricasses gallo-romains. Elle y a découvertune tombe princière inviolée des environs de 450 avant notre ère, riche de près de deux cents pièces formant un exceptionnel mobilier funéraire : céramique grecque, chaudron de bronze parmi les plus grands du monde antique, vaisselle étrusque, ustensiles d’argent et d’or, bijoux d’or, char à deux roues…

Pour la première fois, l’ensemble des objets de la tombe princière, est présenté au public un peu plus de 10 ans après leur découverte.

À travers ce fil directeur qu’est le défunt et sa tombe et plus largement le site de Lavau, l’exposition illustre la démarche de l’archéologie contemporaine qui tente de reconstituer une histoire oubliée, en mobilisant tout l’éventail des sciences du patrimoine capable de « lire » un monde sans écriture. Elle parvient ainsi à restituer les funérailles grandioses d’un souverain disparu, reposant dans un monument architecturalement hors normes, mobilisant un public sans doute nombreux et bénéficiant d’unt raitement particulier du corps, sans doute « embaumé ».

Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 Place Saint Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325762681 https://www.musees-troyes.com/art-moderne Atouts majeurs : André Derain et Maurice Marinot. Peinture française de la première moitié du XXe siècle : le musée présente des toiles signées Daumier, Courbet, Vuillard, Bonnard… un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve, avec Derain, Braque, Vlaminck, Friez et de l’École de Paris représentée par Soutine ou Modigliani. Derain domine cet ensemble avec quelques 80 toiles. D’autres grandes signatures telles Matisse, Dufy, Marquet, Delaunay, de Staël, Balthus, Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du XXe siècle. Sculpture : représentée par Degas, Maillol, Czaky, Zadkine, Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain, sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel posa le poète Max Jacob. Verreries : plus de 140 pièces de 1912 à 1937, œuvres de Marinot, forment une exceptionnelle collection et dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. Art Africainet Océanien : certaines pièces ont appartenu à des artistes comme Derain, ou de grands marchands amateurs comme Vollard, Fénéon, Guillaume… et apportent un éclairage voulu par les donateurs, sur les relations entre Art moderne et arts d’Afrique ou d’Océanie.

En 2014-2015, l’équipe de l’Inrap, conduite par Bastien Dubuis, a mis au jour, à Lavau, une nécropole qui a perduré de la fin de l’âge du Bronze au temps des Tricasses gallo-romains. Elle y a tombe :…

©Carole Bell