Exposition Le Banquet Vitré
Exposition Le Banquet Vitré vendredi 10 avril 2026.
Vitré
Exposition Le Banquet
Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-10
Exposition Le Banquet du 10 avril au 23 mai à l’artothèque de Vitré Communauté.
Pour le Printemps du dessin et la Fête de la Bretagne 2026, cette exposition présente une sélection d’œuvres de Isabelle Arthuis, Jean-François Demeure, Patrick Tosani et Yves Trémorin. Venez découvrir ces photographies, sculptures et objets autour des thèmes du repas, de la nourriture, du banquet.
Entrée libre et gratuite tous les jours du mardi au samedi aux horaires d’ouverture du Quai des arts.
Des visites et des médiations autour de l’exposition auront lieu
Mardi 14 avril de 18h à 19h;
Samedi 18 avril de 17h à 18h;
Samedi 2 mai de 17h à 18h
Samedi 9 mai de 17h à 18h.
Tout public, gratuit, en accès libre. .
Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11
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English :
L’événement Exposition Le Banquet Vitré a été mis à jour le 2026-04-02 par OT VITRE
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