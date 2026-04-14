Repair Vélo, Atelier MoBi’ZH, Vitré
Repair Vélo, Atelier MoBi’ZH, Vitré mercredi 6 mai 2026.
Repair Vélo 6 – 27 mai Atelier MoBi’ZH Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T16:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T16:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00
Atelier MoBi’ZH 13 rue Pasteur 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mobi_zh@tremplin-vitre.org »}]
Venez réparer votre vélo, avec les conseils de professionnel.le.s et dans la bonne humeur :D
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